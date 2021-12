Papa e patriarca ortodoxo russo planejam encontro para 2022

O papa Francisco recebeu o responsável pelas relações exteriores da Igreja Ortodoxa Russa, Hilarion Alfeyvev, nesta quarta-feira (22), no Vaticano, e se mencionou a possibilidade de um novo encontro com o patriarca Cirilo em 2022.



O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou que o sumo pontífice recebeu Hilarion por uma hora, "em um ambiente de fraternidade". Na reunião, foram abordados "temas de preocupação comum".



O metropolita Hilarion disse que um encontro está sendo preparado para acontecer em 2022 entre o Francisco e Cirilo I, de acordo com a agência de notícias russa Tass.



"Evocamos datas e lugares concretos, mas não podemos anunciá-los neste momento porque ainda temos que trabalhar este tema", afirmou.



O comunicado do Vaticano não se refere a uma reunião entre ambos, mas, no início de dezembro, o papa já havia falado da possibilidade de um encontro de curto prazo com o patriarca Cirilo. Disse ainda que estava disposto a viajar para Moscou.



Segundo a Tass, o patriarca russo também quer se encontrar com o pontífice.



"Desde seu último encontro, há cinco anos, muita coisa aconteceu", comentou Hilarion, em declaração à agência de notícias russa.



Segundo o chefe da diplomacia do Patriarcado de Moscou, os dois líderes "não vão falar apenas sobre temas teológicos que separam os ortodoxos dos católicos, mas sobre a forma como os cristãos podem sobreviver no mundo moderno".



Em fevereiro de 2016, o papa Francisco e o patriarca Cirilo tiveram um encontro histórico em Cuba, o qual marcou a reaproximação entre o Vaticano e os ortodoxos russos.