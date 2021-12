Fortes sismos são registrados ao redor de vulcão perto da capital da Islândia

Reykjavik registrou dois fortes terremotos na manhã desta quarta-feira (22), pouco depois de ter sido declarado o fim da erupção de um vulcão próximo.



Às 9h13 locais (6h13 em Brasília), os habitantes da capital islandesa sentiram um primeiro choque de magnitude 4,1, seguido de outro, dez minutos depois, de magnitude 4,9, anunciou o Instituto de Meteorologia da Islândia (IMO).



O epicentro está localizado ao nordeste dos vales Geldingadalir, palco de uma espetacular erupção de lava entre 19 de março e 18 de setembro, e não muito longe do Monte Fagradalfjall, a cerca de 30 quilômetros de Reykjavik, acrescentou o IMO.



As autoridades não informaram a ocorrência de danos materiais.



Desde a tarde de terça-feira, acontece, nos arredores de Fagradalfjall, o que é conhecido como "enxame sísmico". Trata-se de uma sequência de pequenos tremores, chegando a cerca de 1.400 nas últimas horas, relatou o instituto.



Depois de três meses sem expelir lava, a erupção de Geldingadalir foi declarada oficialmente concluída pelo IMO no último fim de semana.



A atividade sísmica é, com frequência, um sinal de erupções posteriores, embora possam acabar não acontecendo, de acordo com especialistas em vulcanologia.