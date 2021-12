Comissão Eleitoral da Líbia propõe adiamento da eleição presidencial para 24 de janeiro

A Alta Comissão Eleitoral da Líbia (HNEC) propôs nesta quarta-feira (22) adiar em um mês a eleição presidencial inicialmente prevista para 24 de dezembro, pouco depois de uma comissão parlamentar concluir a "impossibilidade" de organizar a votação na data.



"Após discussões com o Parlamento, a Alta Comissão Eleitoral propõe o adiamento do primeiro turno da eleição para 24 de janeiro de 2022. O Parlamento será responsável por adotar as medidas necessárias para superar os obstáculos no processo eleitoral", anunciou a HNEC em um comunicado.



Alguns minutos antes, uma comissão do Parlamento líbio encarregada de monitorar as eleições presidenciais de 24 de dezembro concluiu que é "impossível" organizar a votação na data programada, uma etapa fundamental na transição.



A votação prevista para sexta-feira deveria marcar uma transição para a paz, embora muitas pessoas temam que provoque o reinício da guerra civil.



A Líbia vive há um ano uma calma relativa, desde a trégua histórica de outubro de 2020 entre as regiões oeste e leste.



Um governo de transição assumiu o comando em março para administrar o país do norte da África até as eleições.



Apesar das esperanças de paz, a ONU teve que atuar para superar as profundas e complexas divisões após uma década de conflito e intervenção estrangeira, desde que uma revolta em 2011 apoiada pela Otan derrubou e matou o ditador Muamar Khadafi.