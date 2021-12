Petróleo fecha em forte alta

Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta terça-feira, recuperando-se após vários dias de baixa, em parte graças à redução do temor envolvendo o impacto da variante Ômicron do novo coronavírus.



O barril do Brent para entrega em fevereiro teve alta de 3,43% em Londres, a 73,98 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês ganhou 4,53%, a 71,12 dólares.



"Vimos uma recuperação realmente vigorosa após as vendas em massa de ontem", destacou Matt Smith, analista-chefe da Kpler. "Está ligada ao sentimento geral dos mercados em relação à Ômicron e ao receio de novas restrições, que diminuiu um pouco."



"Até agora, as restrições não afetaram realmente a mobilidade" das pessoas, e tiveram um efeito limitado sobre a economia, acrescentaram analistas da TD Securities.