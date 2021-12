Wall Street se recupera após três dias de queda

O mercado de ações de Nova York fechou em forte alta nesta terça-feira, após três dias de queda, com a redução do temor ligado ao impacto da variante Ômicron do novo coronavírus.



O Dow Jones subiu 1,6%, a 35.492,70 pontos, e o Nasdaq, 2,4%, a 15.341,09 unidades. O S&P; 500 teve alta de 1,8%, a 4.649,23.



O presidente americano, Joe Biden, anunciou medidas para combater o aumento dos casos de Covid-19 durante o inverno, e mostrou otimismo em relação à aprovação do seu projeto de lei de gastos sociais e ambientais no Senado.



"Os investidores querem estar otimistas à medida que as festas se aproximam, e os congressistas não irão querer ser vistos como maus, portanto toda a retórica deve ser otimista no restante da semana", avaliou o analista da Oanda Edward Moya, após os comentários de Biden.