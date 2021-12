Música do colombiano Yatra para 'Encanto' disputará Oscar de melhor canção original

A música "Dos Oruguitas", interpretada pelo colombiano Sebastián Yatra, entrou na reta final da disputa pelo Oscar de melhor canção original, juntamente com artistas como Beyoncé, Ariana Grande e Jay-Z, segundo a lista de finalistas divulgada nesta terça-feira (21) pela Academia.



A balada, escrita por Lin-Manuel Miranda, que faz parte da trilha sonora do filme de animação "Encanto", está entre as 15 canções em disputa, assim como "Be Alive", da superestrela do pop Beyoncé, escrita para "King Richard", e "Guns Go Bang", de seu marido, Jay-Z, do western "The Harder They Fall".



Ariana Grande aparece na sátira "Don't Look Up", na qual sua personagem - uma estrela do pop - canta o hit "Just Look Up" para implorar às pessoas que levem a sério a ameaça de um asteroide que se aproxima da Terra.



A lista de finalistas será reduzida a cinco antes da cerimônia do Oscar, que será realizada em março.



A canção de Billie Eilish para "No Time To Die" também entrou na seleção.



Além dos concorrentes ao Oscar de melhor canção original, a Academia também divulgou a lista dos quinze finalistas - escolhidos entre 92 candidatos - ao prêmio de melhor filme internacional.



O brasileiro "Deserto Particular", de Aly Muritiba, ficou de fora da lista, mas o curta "Seiva Bruta", de Gustavo Milan, segue na disputa em sua categoria.



As produções selecionadas na categoria de filme internacional incluem favoritos como o italiano "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino; o japonês "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi e baseado em um conto do escritor Haruki Murakami; além de "Flee", da Dinamarca, que mistura filme e animação, e no qual o diretor Jonas Rasmussen segue o périplo de um refugiado afegão na Europa.



O longa também disputa o Oscar de melhor documentário.



Entre os outros selecionados estão "Noche de fuego", da diretora salvadorenha-mexicana Tatiana Huezo, assim com o espanhol "El buen patrón", dirigido por Fernando León de Aranoa e protagonizado por Javier Bardem, e o panamenho "Plaza Catedral".



Cada país pode apresentar uma candidatura de melhor filme internacional.



A França, que tem o maior número de indicações nesta categoria, terá que assistir como espectadora à entrega do prêmio em 2022, pois seu candidato, "Titane", ganhador da Palma de Ouro em Cannes, ficou de fora da lista.



Dirigido por Julia Ducournau, o filme ultraviolento, conta a história de uma assassina em série que tem relações sexuais com carros e tenta convencer um bombeiro de que ele é seu filho perdido.