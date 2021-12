Israel anuncia quarta dose da vacina para maiores de 60 anos e profissionais da saúde

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou nesta terça-feira (21) que tanto os profissionais da saúde como os maiores de 60 anos poderão ter acesso a uma quarta dose da vacina contra a covid-19, como recomenda o painel de especialistas que assessora o governo.



"Os cidadãos de Israel foram os primeiros do mundo a receber uma terceira dose da vacina contra a covid-19 e seguimos na vanguarda com a quarta dose", declarou Bennett em um comunicado divulgado por seu gabinete, chamando as pessoas que cumprem os requisitos a "se vacinarem".



A declaração foi divulgada após uma reunião do conselho de ministros sobre a pandemia, enquanto cresce a preocupação com o aumento de casos de covid-19 devido à variante ômicron.



O primeiro-ministro acatou a decisão do painel de especialistas como "uma grande notícia que nos ajudará a superar a propagação da variante ômicron que assola o mundo".



Pessoas imunossuprimidas também poderão receber a quarta dose, assim como maiores de 60 anos e profissionais de saúde, pelo menos quatro meses após a terceira injeção, informou o Ministério da Saúde em nota.



Mais de 4,1 milhões de israelenses receberam três doses da vacina contra o coronavírus neste país de 9,3 milhões de habitantes.



Israel acrescentou nesta terça-feira os Estados Unidos e outros países à lista de destinos considerados de risco, aos quais impõe uma proibição de viagem devido à covid-19.



As restrições, que já atingiam a França, o Reino Unido e a maioria dos países africanos, entrarão em vigor nesta quarta-feira e serão mantidas até 29 de dezembro, segundo a porta-voz do comitê parlamentar, Ronit Gal.