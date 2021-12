Primeiro SMS da história é leiloado como NFT por mais de US$ 120 mil

O primeiro SMS da história, enviado pela operadora Vodafone em 3 de dezembro de 1992, foi leiloado nesta terça-feira (21) como NFT por 107.000 euros (mais de 120.000 dólares) em uma venda organizada pela casa Aguttes na França.



O comprador, cuja identidade completa não foi revelada, é um canadense que trabalha no setor de novas tecnologias. Ele é agora o proprietário exclusivo de uma réplica digital do protocolo de comunicação original que transmitiu esse SMS.



Adicionadas as despesas do leilão, a mensagem foi vendida a um preço final de 132.680 euros (cerca de 149.000 dólares).



Recebida na ocasião pelo funcionário da Vodafone Richard Jarvis, a mensagem de texto tem 15 caracteres e diz "Feliz Natal".



A denominação NFT é um acrônimo de Non-Fungible Token, token não fungível em português.



Trata-se de um novo tipo de ativo digital, como as criptomoedas, e usa a mesma tecnologia de cadeia de blocos ("blockchain"), que constitui uma forma de identificação que envolve uma multidão de indivíduos, sem um núcleo aglutinador.



Um NFT ou "objeto digital" é único e não pode ser trocado por um equivalente.



A maioria dos compradores é de colecionadores ou especuladores que esperam poder vendê-lo mais tarde e ganhar um dividendo.



De fato, os NFT foram protagonistas de vários leilões com preços nas alturas. O recorde foi alcançado pelo artista americano Beeple com uma obra totalmente digital, arrematada por 69,3 milhões de euros (mais de 78 milhões de dólares), em março, na casa Christie's de Paris.



