EUA doa US$ 10 milhões para promover igualdade de gênero no mercado de trabalho no México

Os Estados Unidos concederam 10 milhões de dólares à Partners of the Americas para fortalecer a igualdade de gênero e reduzir a discriminação e o assédio no local de trabalho no México, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira (21).



A organização apoiará iniciativas para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança nos sindicatos mexicanos, protegendo-as melhor da discriminação e do assédio no local de trabalho e promovendo aumento de salários para obter igualdade, segundo um comunicado.



A reforma da legislação trabalhista promulgada no México em 2019 e o acordo entre o país latino-americano, Estados Unidos e Canadá incluem esse tipo de ajuda.



Fundada em 1964, a Partners of the Americas implementa programas de desenvolvimento financiados pelo governo dos Estados Unidos por mais de 57 anos na América Latina e no Caribe.