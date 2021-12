UE aprova plano de reestruturação da TAP Air Portugal

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (21) que aprovou o plano de reestruturação da companhia aérea TAP Air Portugal, juntamente com um auxílio de 2,55 bilhões de euros (16,51 bilhões de reais) do Estado português, seu principal acionista.



Bruxelas também autorizou a indenização de 107,1 milhões de euros pelas perdas causadas pela pandemia de covid-19.



Este dispositivo "colocará a empresa no caminho de sua viabilidade em longo prazo", disse a comissária europeia Margrethe Vestager, em nota.



Em troca do apoio financeiro, a TAP comprometeu-se a libertar slots - direitos de pouso e decolagem - no aeroporto de Lisboa, como pedem suas concorrentes, entre elas, a de baixo custo Ryanair.



A empresa nacional portuguesa, cujos problemas financeiros se agravaram com a crise sanitária, recebeu um empréstimo emergencial de 1,2 bilhão de euros (7,77 bilhões de reais), que será convertido em capital.



Em dezembro, a companhia apresentou um plano de reestruturação que previa redução de pessoal, de salários e de frota.



A Comissão especificou ainda nesta terça-feira que a companhia terá que se desfazer da sua subsidiária, Portugalia, e ceder as ações que detém em várias empresas do grupo TAP, incluindo uma subsidiária de manutenção sediada no Brasil.