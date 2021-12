Suspeito de matar deputado britânico se declara inocente na Justiça

Preso após a morte do deputado britânico David Amess, esfaqueado em outubro, Ali Harbi Ali, de 25 anos, declarou-se, nesta terça-feira (21), inocente das acusações de assassinato e de "preparação de atos terroristas".



Ali é acusado do homicídio de Amess, um deputado conservador de 69 anos morto a facadas em 15 de outubro passado. O ataque aconteceu durante uma reunião com eleitores em uma igreja metodista em Leigh-on-Sea.



Ele também é acusado de "preparação de atos terroristas" entre 1º de maio de 2019 e 28 de setembro de 2021.



O réu compareceu por meia hora ao tribunal de Old Bailey, em Londres, que trata de casos criminais.



Ali Harbi Ali manteve os braços cruzados o tempo todo e estava de máscara. Falou apenas na hora de confirmar sua identidade e se declarar inocente.



Foi colocado sob prisão preventiva, enquanto se aguarda o início do processo, em 21 de março.



A morte de David Amess, pai de cinco filhos, chocou o país e reviveu as feridas do assassinato, em junho de 2016, da deputada trabalhista Jo Cox. Ela foi morta por um extremista de direita pouco antes da votação sobre o Brexit.



No caso de Ali Harbi Ali, a polícia citou "uma motivação possivelmente ligada ao extremismo islâmico", e a Promotoria evocou "motivos tanto religiosos quanto ideológicos".