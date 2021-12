Putin: Rússia dará resposta 'militar e técnica' a ameaças ocidentais

O presidente Vladimir Putin advertiu, nesta terça-feira (21), que a Rússia está preparada para responder com "medidas militares e técnicas", ao que ele chamou de ações pouco amistosas do Ocidente, em meio à escalada das tensões sobre o conflito na Ucrânia.



Os países ocidentais acusam o Kremlin de ter mobilizado dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia, em preparação para uma ofensiva.



"Caso se mantenha esta posição, que é claramente muito agressiva por parte dos nossos colegas ocidentais, vamos adotar medidas militares e técnicas que sejam apropriadas", afirmou Putin, durante uma reunião no Ministério da Defesa, em um momento em que aumenta o temor de uma invasão russa da Ucrânia.



"O reforço dos agrupamentos militares dos Estados Unidos e da OTAN nas fronteiras russas, assim como a organização de manobras militares de envergadura, constituem uma séria fonte de preocupação", declarou ele.



O presidente russo voltou a insistir em que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) deve dar garantias de segurança à Rússia, mediante a assinatura de tratados que proíbam a expansão da Aliança Atlântica.



Putin já havia feito esse tipo de exigência jurídica a seu homólogo americano, Joe Biden, durante sua videoconferência no início de dezembro.



Moscou anexou a península ucraniana da Crimeia e é suspeita de apoiar os separatistas pró-russos do leste deste país mergulhado em uma guerra que deixou quase 13.000 mortos desde 2014. Além disso, derrotou facilmente a Geórgia em 2008.



O Ocidente se recusa a fechar as portas da OTAN a estes dois países, mas seus processos de adesão permanecem congelados.