Guayaquil exigirá carteira de vacinação contra a covid em eventos públicos

O município de Guayaquil, um dos primeiros focos da pandemia na América Latina, vai exigir a partir de quarta-feira a apresentação de uma carteira de vacinação em eventos multitudinários após a detecção da variante ômicron do coronavírus no Equador.



A medida "entra em vigor a partir de 22 de dezembro de 2001 e terá duração de 60 dias", informou nesta segunda-feira (20) o comitê de operações de emergência de Guayaquil em nota.



A apresentação da carteira de vacinação ou de um teste negativo de PCR será obrigatória em shows, eventos em hotéis, centros de convenções, teatros e cinemas da cidade situada no sudoeste do Equador.



Guayaquil, capital da província de Guayas, com 2,7 milhões de habitantes, tornou-se em março de 2020 um dos primeiros focos da pandemia de covid-19 na região. Seus sistemas sanitário e funerário colapsaram, e cadáveres chegaram a ser abandonados nas ruas.



Na cidade foram registrados 51.733 contagiados pela covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente do ministério da Saúde. Quito, a capital equatoriana, registra 184.386 infectados.



O ministério da Saúde informou nesta segunda que no país circulam quatro variantes de preocupação: delta, gamma, alpha e ômicron. Até o momento, o país andino registrou três casos da última cepa.



Com 17,7 milhões de habitantes, o Equador soma 537.032 casos de covid-19 desde fevereiro de 2020, quando o primeiro contágio foi detectado.



Ao menos 12 milhões de habitantes do país completaram o esquema vacinal e mais de 700.000 receberam uma terceira dose, segundo cifras oficiais.