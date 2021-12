Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, pressionados pelas novas medidas de restrição no mundo ligadas à disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus.



O barril do Brent para entrega em fevereiro fechou em Londres com queda de 2,72%, a US$ 71,52. Em Nova York, o barril do West Texas Intermediate (WTI) para janeiro fechou em queda de 3,71%, a US$ 68,23.



"A aversão ao risco e o aumento dos casos da variante pesam nas estimativas de demanda", resumiram analistas da TD Securities.