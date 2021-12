Boric anunciará seu gabinete 'o quanto antes' no Chile

O presidente eleito do Chile, o jovem de esquerda Gabriel Boric, anunciou nesta segunda-feira (20) que está acelerando a definição do gabinete de ministros que o acompanhará em seu governo, na tentativa de "apresentar certezas" ao país, especialmente aos mercados.



Boric, eleito no domingo com 55,8% dos votos em uma eleição contra o político de extrema-direita José Antonio Kast, se encontrou com o presidente Sebastián Piñera nesta segunda-feira no palácio presidencial de La Moneda.



Antes de entrar no palácio presidencial, no centro de Santiago, Boric foi saudado por centenas de pessoas que se aglomeraram em frente à casa do governo, que será a sede de onde governará a partir de 11 de março de 2022, quando, aos 36 anos - hoje tem 35-, se tornará o presidente mais jovem da história do Chile.



O presidente "Piñera nomeou seu gabinete em 22 de janeiro, ou seja, cerca de um mês depois" de ser eleito, lembrou Boric.



"Espero não ultrapassar esse prazo. Temos consciência de que é importante para o país apresentar certezas, que uns podem gostar e outros não, mas é importante ter a certeza do que está por vir", acrescentou.



Os mercados reagiram em baixa nesta segunda-feira após seu triunfo. O peso chileno fechou com desvalorização de 3,4%, para 876 pesos por dólar, seu maior valor histórico, enquanto a Bolsa de Valores de Santiago teve queda de 6,18% em seu principal indicador, o IPSA.



Analistas sugerem que a instabilidade continuará no mercado chileno enquanto não houver certeza sobre os nomes que farão parte da equipe econômica de Boric, especialmente do Ministro da Fazenda.



"Faremos todos os esforços para o conseguir o mais rapidamente possível", acrescentou Boric.



Sobre a queda dos mercados nesta segunda-feira, o presidente eleito afirmou: "Parece-me que as decisões democráticas do povo chileno não devem ser submetidas a pressões que seguem caminhos outros que não os democráticos", analisou.



Questionado sobre a constituição do seu gabinete, Boric disse que terá "critérios iguais", sem uma lógica de repartição ou imposição.



"Vamos incorporar os melhores, os mais qualificados e tenho a certeza que vários deles serão independentes e gostaria muito de ter gente das diversas áreas", acrescentou.