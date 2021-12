Biden não planeja 'confinar' EUA por aumento de casos de covid, diz Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, não planeja "confinar o país" em resposta ao aumento de casos de coronavírus, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (20).



Em discurso previsto para esta terça-feira, Biden vai ressaltar os benefícios da vacinação contra a covid-19, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.



"Este não é um discurso sobre confinar o país", afirmou Psaki a jornalistas.



"Este é um discurso para ressaltar e ser direto e claro com os americanos sobre os benefícios de estar vacinados", assegurou.



Biden também divulgará "medidas" para "incrementar o acesso aos testes" de covid-19.



A variante ômicron, que se espera que ultrapasse em breve a cepa delta nos Estados Unidos, segundo as autoridades sanitárias, traz consigo o risco de mergulhar o país em uma nova onda de contágios, amplificada pelas festas de fim de ano e as condições meteorológicas propícias a reuniões em ambientes fechados.



O conselheiro da Casa Branca sobre a crise sanitária, doutor Anthony Fauci, anunciou no domingo "semanas e meses difíceis à medida que nos aproximarmos do inverno".



Os Estados Unidos são o país mais enlutado pela pandemia em números absolutos, com 807.000 mortos.