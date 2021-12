Brasil vai aplicar uma quarta dose da vacina anticovid aos imunossuprimidos

Os imunossuprimidos poderão receber a quarta dose da vacina anticovid no Brasil, quatro meses após a aplicação da terceira, anunciou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (20).



O ministério recomendou em nota "uma dose de reforço da vacina covid-19 para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos que receberam três doses no esquema primário (...) a partir de quatro meses" após a última.



A medida diz respeito principalmente a pessoas com imunodeficiências graves, como portadores de HIV ou pacientes com câncer em quimioterapia.



O ministério informou ainda que planeja reduzir o intervalo entre a segunda e a terceira doses de cinco para quatro meses para a população em geral.



O governo também anunciou nesta segunda-feira a doação de 10 milhões de doses de vacinas para países vulneráveis, por meio do sistema Covax da Organização Mundial de Saúde (OMS).



O ministério garantiu que esta doação "não comprometerá o plano de vacinação" da população do país.



A vacinação no Brasil se acelerou nos últimos meses. Até agora, mais de dois terços da população já recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes.



Mas a campanha de imunização teve um início caótico e tardio, em meio a ataques às vacinas de parte do presidente Jair Bolsonaro.



Bolsonaro, que se recusa a se vacinar, criticou nos últimos dias a decisão da agência reguladora, a Anvisa, de autorizar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos.



Durante sua live semanal, transmitida ao vivo pelo Facebook, o presidente solicitou a publicação dos nomes dos membros da Anvisa responsáveis pela autorização.



Uma associação que representa os funcionários da agência denunciou os "métodos fascistas" do presidente Bolsonaro e a direção da reguladora pediu proteção à Polícia Federal para seu pessoal no domingo, após ter "recebido ameaças de violência".



A covid-19 já causou mais de 617.000 mortes no Brasil, o segundo país com mais mortes no mundo em números absolutos, depois dos Estados Unidos.