Com alta de furtos, motoristas deixam porta-malas abertos nos EUA; entenda

Motoristas deixam porta-malas aberto para evitar prejuízos com furtos nos EUA (foto: ABC News/Reprodução ) Não é incomum encontrar na internet dicas mirabolantes para evitar assaltos ou furtos. No entanto, uma estratégia que vem sendo utilizada por moradores da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, chamou a atenção de internautas de todo o mundo.









Com este tipo de crime cada vez mais comum, parte da população passou a deixar, então, o porta-malas do carro aberto. A escolha facilita o trabalho do assaltante, mas por outro lado, representa um apelo para reduzir o prejuízo com vidros quebrados.





De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Polícia de São Francisco, foi registrado um aumento de 32% no número de carros arrombados no último ano. O número de roubo de veículos também cresceu significativamente, com um salto de 25% com relação a 2020.





A polícia não recomenda a estratégia. Em entrevista ao ABC News, o ex-chefe adjunto da polícia local, Garret Tom, se mostrou surpreso. "Estou chocado. Há tanta coisa que pode dar errado nisso, os assaltantes podem roubar as baterias, os pneus, podem entrar no carro e descobrir onde você mora", afirmou.





As prefeituras de cidades vizinhas a São Francisco, como Oakland, também alertam os moradores para que não repitam a atitude. O ideal, para as autoridades, é que itens de valores não sejam deixados no interior dos veículos e que todas as portas e janelas sejam mantidas trancadas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.