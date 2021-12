Panamá detecta 1º caso de ômicron em homem que esteve na África do Sul

O ministro da Saúde do Panamá, Luis Francisco Sucre, informou nesta segunda-feira (20) que um homem de 50 anos, que havia viajado recentemente à África do Sul, é o primeiro caso da variante ômicron do coronavírus registrado no país centro-americano.



O paciente, um estrangeiro com visto de residência que trabalha em um projeto de mineração, chegou por via aérea ao Panamá em 8 de dezembro, "com o esquema completo de vacinação contra a covid-19 e teste de antígeno negativo para coronavírus", afirmou Sucre.



Segundo o ministro panamenho, o indivíduo permanece isolado e não apresenta sintomas da doença.



Em uma coletiva de imprensa, Sucre também explicou que essa pessoa "tem antecedentes de viagem recente à África do Sul" e já "estava infectada" quando entrou no Panamá.



As autoridades panamenhas investigam se outras seis pessoas que tiveram contato com o paciente durante a viagem também possam ter contraído a variante do coronavírus.



"Ninguém descarta que, neste momento, nós possamos ter casos [de ômicron] de transmissão comunitária", declarou Sucre.