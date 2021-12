2022 deve ser o ano 'em que acabaremos com a pandemia', diz diretor da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira (20) que 2022 deve ser o ano "em que acabaremos com a pandemia".



Tedros Adhanom Ghebreyesus expressou o desejo em uma entrevista coletiva em Genebra, onde também defendeu a redução da desigualdade no acesso às vacinas.



Com o surgimento da variante ômicron, detectada na África do Sul em novembro e muito mais contagiosa, alguns países enfrentam uma quinta onda de covid-19 e apertam as restrições sanitárias.



Nesse sentido, o chefe da OMS alertou para os riscos das reuniões familiares neste período de festas.



"No próximo ano, a OMS está empenhada em fazer todo o possível para acabar com a pandemia", acrescentou.



"Se quisermos acabar com a pandemia no próximo ano, devemos acabar com a desigualdade (no acesso às vacinas), garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada até meados do ano que vem", disse Tedros.