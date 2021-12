Conservacionistas soltam tartarugas ameaçadas na floresta de Bangladesh

Um grupo de conservacionistas de Bangladesh libertou 10 tartarugas em uma floresta de Bangladesh no fim de semana em um esforço para recuperar esta espécie seriamente ameaçada de extinção em uma região devastada pelo desmatamento e pela caça predatória.



A tartaruga da montanha (Manouria emys), também conhecida como tartaruga gigante asiática, que já foi abundante nas densas florestas tropicais do país, quase desapareceu das exuberantes colinas de Chittagong, no leste de Bangladesh.



A área foi devastada pelo desmatamento para a construção de novas estradas e outros projetos de desenvolvimento. Além disso, as tartarugas costumam ser um alimento cobiçado na culinária das populações locais.



As 10 tartarugas soltas na região foram criadas em cativeiro.



O presidente da Turtle Survival Alliance, Rick Hudson, disse nesta segunda-feira(20) que reintroduzir os animais na natureza foi "um primeiro passo muito importante" para depois devolvê-los ao seu habitat natural. Cada tartaruga terá um censor e seus movimentos serão monitorados por biólogos.



A espécie é a maior do gênero na Ásia e pode pesar até 35 quilos. Acredita-se que ela pertença a uma das linhagens de tartarugas mais antigas do mundo.