Rapper 'Drakeo the Ruler' morre depois de ser esfaqueado em festival em Los Angeles

O rapper americano conhecido como 'Drakeo the Ruler' morreu no domingo ao ser esfaqueado em um festival de música em Los Angeles, confirmou seu agente Scott Jawson.



O artista de 28 anos, que tinha como nome real Darrell Caldwell, se apresentaria no fim de semana no festival "Once Upon a Time in LA", ao lado de estrelas do rap como Snoop Dogg, Ice Cube e 50 Cent.



O incidente que provocou a morte foi relatado às 20h40 de sábado, informou o jornal Los Angeles Times.



Uma pessoa, que não teve a identidade revelada inicialmente, foi levada para o hospital em estado crítico. Mais tarde se anunciou que era Darrell Caldwell, que morreu em consequência dos ferimentos.



A empresa Live Nation, que ajudou a organizar o festival, fechou o evento pouco depois do anúncio do incidente. "Houve uma confusão nos bastidores", afirmou a empresa em um comunicado.



"Por respeito aos envolvidos e em coordenação com as autoridades locais, artistas e organizadores decidiram não continuar mais com as apresentações previstas".



Caldwell foi preso em 2017 sob a acusação de porte de arma e em 2018 por assassinato relacionado com a morte a tiros de um homem de 24 anos. Drakeo passou vários anos na prisão por causa dessa acusação.



Ele foi absolvido em 2019, mas acusado de associação com grupos criminosos. Ele aceitou um acordo judicial e deixou a prisão em 2020.



LIVE NATION ENTERTAINMENT