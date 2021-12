Grupo que assessora o governo alemão pode reduzir contatos diante da variante ômicron

O grupo de especialistas que assessora o governo alemão mostrou preocupação neste domingo (19) com a propagação da variante ômicron do coronavírus e pediu que sejam reduzidos os contatos dentro da população "o mais rápido possível".



"Se a propagação da variante ômicron na Alemanha continuar dessa maneira, uma proporção significativa da população ficaria simultaneamente doente seria colocada em quarentena", disseram os especialistas em um relatório.



Assim, poderia existir um risco de perturbações no funcionamento das "infraestruturas críticas" (hospitais, segurança, serviços de emergência, telecomunicações, fornecimento de eletricidade e água).



Os 19 cientistas do grupo pediram "fortes reduções dos contatos" na população "o mais rápido possível".



Está prevista para próxima terça-feira uma reunião de emergência do governo de Olaf Scholz com os presidentes regionais, segundo vários veículos de imprensa. O número de pessoas autorizadas em reuniões fechadas e em áreas externas poderia ser reduzido, segundo a imprensa.



A variante ômicron "infecta muito mais pessoas em um período de tempo mais curto e atinge as pessoas que já se recuperaram e são vacinadas", segundo o relatório, que acrescentou que isso pode levar à uma "propagação explosiva".



"A proteção das infraestruturas críticas de nosso país requer uma preparação completa e imediata", dizem os especialistas.



O ministro de saúde, Karl Lauterbach, descartou nesse domingo o confinamento "preventivo" como o que começou na Holanda, e assegurou que também não é provável que seja feito após as festas de final de ano.