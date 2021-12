Duas empresas chinesas construirão 1.000 escolas no Iraque

Cerca de 3,2 milhões de crianças iraquianas em idade escolar não frequentam a escola (foto: Ismael ADNAN/AFP)

O Iraque assinou acordos com duas empresas chinesas para construir 1.000 escolas no país no prazo de dois anos, segundo informou neste domingo (19/12) um funcionário do governo iraquiano.O país precisa de um total de 8.000 escolas "para preencher o vazio no setor da educação", disse Hassan Mejaham, funcionário do Ministério da Moradia, citado pela Agência Oficial de Notícias do Iraque.Os acordos foram assinados na última quinta-feira na presença do primeiro-ministro Mustafa al-Kadhemi, com a Power China, para construir 679 escolas. A empresa Sinotech construirá as 321 restantes.Está previsto que a construção das escolas termine em dois anos, e que a primeira seja entregue um ano depois do início das obras, "muito em breve", disse Mejaham, acrescentando que o Iraque pagaria o projeto com produtos derivados do petróleo.Décadas de conflito e falta de investimento no país destruíram o que costumava ser "o melhor sistema educativo da região", segundo a Unicef, agência das Nações Unidas para a infância, em seu site, onde diz que "uma em cada duas escolas está danificada e necessita de reconstrução".O Iraque tem 40 milhões de habitantes e "cerca de 3,2 milhões de crianças iraquianas em idade escolar não frequentam a escola", detalha a agência.