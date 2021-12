As eleições no Chile chegaram ao fim neste domingo (19), após dez horas de votação para escolher o novo presidente entre o advogado de extrema direita José Antonio Kast, de 55 anos, e o deputado de esquerda Gabriel Boric, de 35.



O dia foi marcado por altas temperaturas e problemas no transporte público para chegar às urnas, o que gerou polêmica entre os cidadãos devido às longas esperas.