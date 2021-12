Igreja salvadorenha pronta para beatificação de padres assassinados

A Igreja Católica salvadorenha se declarou "pronta" neste domingo (19) para beatificar, no dia 22 de janeiro, dois padres e dois fiéis assassinados no prelúdio da guerra civil que devastou o país centro-americano entre 1980 e 1992.



"Praticamente tudo está pronto (para a beatificação). Um detalhe importante é que foi decidido que o lugar da beatificação é a Plaza al Divino Salvador del Mundo", assegurou o arcebispo de San Salvador, José Luis Escobar, em uma coletiva de imprensa.



O prelado explicou ao final da missa dominical na Catedral de San Salvador que o ato de beatificação do padre salvadorenho Rutilio Grande e do religioso italiano Cosme Spessotto acontecerá às 17h de sábado, 22 de janeiro.



Junto a eles, serão beatificados os fiéis Manuel Solórzano e Nelson Rutilio Lemus, assassinados junto com Grande.



Os três foram alvejados por um esquadrão da morte que metralhou o carro que dirigiam em 12 de março de 1977, em uma rodovia que levava à cidade de El Paisnal, a 38 quilômetros ao norte da capital.



Tanto o assassinato de Grande e dos dois leigos, como o do italiano Spessotto, que segundo a Igreja foi assassinado "por ódio à fé" em 14 de junho de 1980, quando a guerra civil salvadorenha estava apenas começando, estão impunes.



Grande, um padre jesuíta, é reconhecido como amigo muito próximo do primeiro santo salvadorenho, Monsenhor Óscar Arnulfo Romero, canonizado pelo Papa Francisco em 14 de outubro de 2018.



Romero foi assassinado em 24 de março de 1980.



"Um bom número de bispos nos disse que virão, assim como alguns cardeais.E esperamos que também venham e muitos padres e fiéis", observou Escobar.



A missa de beatificação será presidida pelo delegado do Papa Francisco, o cardeal Gregorio Rosa Chávez, bispo auxiliar de San Salvador.



Em seus doze anos, a guerra civil salvadorenha deixou mais de 75.000 mortos.