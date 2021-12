Distúrbios após protesto contra passaporte sanitário anticovid em Bruxelas

Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo (19) contra a obrigatoriedade do certificado de saúde contra a covid-19 em Bruxelas, com a prisão de vários jovens pela polícia em meio a distúrbios, verificou um jornalista da AFP.



Os manifestantes - 3,5 mil segundo a polícia, 50 mil segundo os organizadores - marcharam em direção ao bairro europeu, como durante os protestos de 21 de novembro e 5 de dezembro, para denunciar a vacinação e a exigência do certificado para o ingresso em restaurantes e eventos culturais.



Cerca de 10 mil novos casos de covid-19 são registrados todos os dias na Bélgica, de acordo com dados oficiais.



Após a passeata, um grupo de manifestantes atirou pedras e garrafas contra os policiais.



As autoridades mobilizaram uma grande força para proteger o bairro europeu, onde o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, recebeu líderes africanos no domingo para se preparar para a cúpula de fevereiro de 2022 entre a União Europeia e a União Africana em Bruxelas.



"Com as medidas em vigor, o mundo político está criando divisão, discriminação e paranóia", disse Sarkis Simonjan, porta-voz do coletivo Bélgica Unida pela Liberdade, organizador da manifestação.