Holanda começa confinamento por covid-19 uma semana antes do Natal

Com ruas vazias e lojas fechadas, a Holanda iniciou um novo confinamento no domingo (19) para tentar reduzir a disseminação da variante ômicron da covid-19, uma semana antes do feriado de Natal.



O primeiro-ministro, Mark Rutte, anunciou no sábado que todas as lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros não essenciais deveriam fechar até 14 de janeiro. Já as escolas poderão reabrir no dia 9 de janeiro.



Ao mesmo tempo, o número de hóspedes que os cidadãos podem receber em casa foi reduzido para dois. Será aberta uma exceção no Natal, na véspera e no dia 26 de dezembro, e no período de Ano Novo, quando serão permitidas quatro pessoas.



O anúncio de um novo confinamento pegou alguns moradores de surpresa. As medidas estão cada vez mais impopulares e, em novembro, eclodiram distúrbios em cidades como Rotterdã e Haia.



"Esperava que anunciassem um novo confinamento mais estrito se o número de casos aumentasse por causa da variante ômicron", disse Wil Lock, de 68 anos, à AFP.



"Mas não agora", acrescentou, embora "entenda" que o pessoal de saúde está exausto.



No sábado, longas filas se formaram em frente às lojas para as últimas compras antes do fechamento.



As medidas sanitárias em vigor desde novembro conseguiram reduzir o aumento das infecções e o país, onde mais de 86% dos adultos estão totalmente vacinados, chegou a registrar uma ligeira queda nas internações hospitalares.



Mas a campanha de vacinação da terceira dose demorou a decolar.



Soma-se a isso as muitas incógnitas que cercam a variante ômicron, altamente contagiosa, e que, de acordo com o chefe da equipe de controle da epidemia, Jaap van Dissel, ultrapassará a variante delta e se tornará dominante no final do ano.