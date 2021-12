A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, foi nomeada para assumir os assuntos pós-Brexit após a renúncia do negociador David Frost na noite de sábado, anunciou Downing Street neste domingo (19).



"Liz Truss assumirá a responsabilidade ministerial pelas relações com a União Europeia com efeito imediato", disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson. Entre essas negociações está o controverso protocolo que rege os acordos aduaneiros especiais na Irlanda do Norte.