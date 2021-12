Começa controle de novas câmeras de vigilância na central nuclear iraniana de Karaj

O controle técnico das novas câmeras de vigilância que serão instaladas na usina nuclear da Tesa, na cidade de Karaj, localizada a oeste de Teerã, começou neste domingo (19), disse o porta-voz do programa nuclear iraniano, Behruz Kamalvandi.



Essas câmeras, fornecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vão substituir as que foram danificadas no dia 23 de junho, durante o que o Irã descreveu como uma operação de "sabotagem" israelense.



Kamalvandi repetiu as três condições para reinstalação de câmeras de vigilância no local: "investigações jurídicas e de segurança sobre sabotagem", "condenação" da AIEA aos atos de sabotagem e uma "investigação técnica e de segurança dessas câmeras no Irã antes de serem instaladas", informou a televisão oficial.



A AIEA chegou a um acordo com o Irã para substituir os equipamentos, descritos como "muito importantes" por seu diretor-geral, Rafael Grossi.



A rejeição de Teerã prejudicou o andamento das negociações de Viena entre Irã, Rússia, Alemanha, Reino Unidos, França e China sobre o programa nuclear iraniano, que foram retomadas em 29 de novembro.



No entanto, o organismo nuclear da ONU não foi capaz de recuperar os cartões de memória de uma câmera destruída no referido incidente, nem mesmo fragmentos. Na sexta-feira, Grossi expressou dúvidas sobre o desaparecimento de alguns dados.



Em Karaj, onde são fabricadas centrífugas para o enriquecimento de urânio, e em outros locais onde o Irã restringiu as inspeções da AIEA desde fevereiro, este só poderá ver o conteúdo das câmeras depois que as sanções americanas forem suspensas.