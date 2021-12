Homem é agredido até a morte na Índia por tentar profanar templo sikh

Um homem foi espancado até a morte na cidade indiana de Amritsar, no sábado (19), após ser acusado de cometer sacrilégio no Templo de Ouro, o santuário mais sagrado para a religião Sikh - informou a imprensa local.



Este indivíduo não identificado pulou a grade e entrou no templo durante as orações de sábado, relataram jornais indianos.



O vice-ministro do estado de Punjab, Charanjut Singh Channi, condenou o ato "lamentável e desumano".



A defesa do guru Granth Sahib e dos santuários sikh contra a profanação é uma questão muito sensível para a comunidade.



A ex-primeira-ministra indiana Indira Gandhi foi assassinada por seus guarda-costas sikhs em 1984, após ordenar um violento ataque ao Templo de Ouro expulsar os separatistas.