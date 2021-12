Israel coloca vários países europeus em sua 'lista vermelha' por variante ômicron

O governo israelense proibiu neste domingo (19) que seus cidadãos viajem para os vários países europeus em sua "lista vermelha", com o objetivo de tentar evitar a disseminação da variante ômicron da covid-19.



Essas restrições de viagens ao exterior, que já incluíam a maioria dos países africanos, além do Reino Unido e da Dinamarca, agora também se aplicam à Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e aos Emirados.



É provável que o Estados Unidos seja adicionado a esta lista por recomendação do Ministério da Saúde de Israel, apesar de centenas de milhares de pessoas com dupla cidadania. Eventualmente, a medida pode ser aplicada para Alemanha, Bélgica, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Suíça e Turquia.



Esta proposta ainda não foi aprovada pelo governo.