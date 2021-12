Alemanha homenageia vítimas de atentado em feira de Natal em 2016

Cinco anos depois do atentado com um caminhão contra uma feira de Natal em Berlim, a Alemanha homenageia, neste domingo (19), as vítimas do pior ataque jihadista já sofrido pelo país.



Cometido pelo tunisiano Anis Amri, de 24 anos, e reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), o atentado de 19 de dezembro de 2016 deixou 12 mortos e dezenas de feridos. Uma pessoa faleceu este ano, em decorrência dos graves ferimentos provocados naquele dia.



Uma cerimônia e um discurso do chefe de Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier, marcarão os atos da homenagem na tarde de hoje.



O evento será realizado na famosa Igreja Memorial (Gedächtniskirche). Parcialmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial, seu campanário domina a praça onde costuma acontecer a feira natalina, a Breitscheidplatz.



Os sinos tocarão às 20h02 locais, momento em que o caminhão foi lançado contra a multidão.



Convidados para a cerimônia, familiares das vítimas pedem investigações adicionais sobre o ataque, especialmente os cúmplices e possíveis mentores intelectuais.



Depois de permanecer foragido por quatro dias, Anis Amri acabou sendo localizado e morto pela polícia na Itália.



A ameaça jihadista continua sendo uma grande preocupação para as autoridades alemãs. Desde 2000, foram frustradas 23 tentativas de atentado desta natureza, de acordo com informação divulgada pelo governo em setembro.