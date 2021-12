Seis pessoas mortas pelo EI no campo de refugiados sírio de Al Hol em dezembro (ONG)

Seis pessoas, incluindo quatro mulheres, foram mortas a tiros pelo grupo jihadista Estado Islâmico em dezembro no campo para deslocados internos de Al Hol, na Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) neste domingo (19).



Sob o controle de uma administração semiautônoma curda, o campo de Al Hol é o lar de quase 62.000 pessoas deslocadas, 93% mulheres e crianças, metade deles iraquianos, incluindo parentes de combatentes jihadistas.



De acordo com a ONG sediada no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes de informação na Síria, "células do EI cometeram seis assassinatos" neste campo desde o início de dezembro. A última das vítimas foi morta a tiros no sábado.



Entre os mortos estão dois homens e uma mulher de nacionalidade iraquiana, dois sírios e outra mulher cuja identidade é desconhecida, segundo a OSDH.



Desde o início de 2021, os assassinatos aumentaram no campo de refugiados, chegando a 86. Entre eles, 63 eram iraquianos, acrescentou a ONG.