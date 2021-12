Morre arquiteto britânico Richard Rogers, cocriador do Centro Pompidou

Conhecido por projetar alguns edifícios mundialmente famosos, como o Centro Pompidou em Paris, o arquiteto britânico Richard Rogers faleceu aos 88 anos.



Criador do Millennium Dome de Londres e de um dos terminais do aeroporto Barajas, de Madri, Rogers "morreu serenamente" na noite de sábado (18), disse o presidente da empresa de comunicação Freuds, Matthew Freud, à agência de notícias Press Association.



Vencedor da edição de 2007 do prestigioso Prêmio Pritzker, Rogers foi um dos pioneiros do movimento arquitetônico de "high tech", que transformou os princípios estéticos para expor os elementos funcionais dos edifícios.



Entre outras de suas obras, estão a sede do Lloyd's de Londres e o Leadenhall Building, conhecido como "cheesegrater" (ralador de queijo) por sua forma peculiar.



Nascido em Florença, na Itália, em 1933, seu pai era médico, e sua mãe, discípula do escritor irlandês James Joyce. A família fugiu da Itália durante a ditadura de Benito Mussolini e se estabeleceu na Inglaterra em 1938.