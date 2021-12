Variante ômicron é detectada no Irã

Um primeiro caso da variante ômicron da covid-19 foi descoberto no Irã - anunciou o vice-ministro da Saúde, dr. Kamal Heidari, neste domingo (19).



"Trata-se de um iraniano de meia-idade que mora em Teerã e tinha acabado de voltar dos Emirados", disse Heidari, acrescentando que o homem foi "imediatamente colocado em quarentena, assim como aqueles com quem ele teve contato".



Depois da detecção deste caso, fez-se uma reunião de emergência para se decidir as medidas concretas a serem adotadas para prevenir a propagação desta variante do coronavírus, afirmou.



O Irã foi particularmente afetado pela covid-19, com cerca de 130.000 mortes.