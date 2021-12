Tufão nas Filipinas deixa 75 mortos (oficial)

Pelo menos 75 pessoas morreram no tufão mais forte a atingir as Filipinas este ano, mostraram dados oficiais neste domingo (sábado, 18, em Brasília), enquanto aumentam os esforços para entregar água e comida às ilhas devastadas.



Mais de 300 mil pessoas fugiram de suas casas e resorts à beira-mar enquanto o tufão Rai devastava as regiões sul e central do arquipélago, interrompendo as comunicações e a eletricidade em muitas áreas, arrancando telhados e derrubando postes de energia elétrica.



O governador do popular destino turístico Bohol, Arthur Yap, disse em um vídeo no Facebook que os prefeitos da ilha relataram 49 mortes em suas cidades.



Isso eleva o número de mortes relatadas para 75, de acordo com os últimos dados oficiais.



Yap disse que 10 pessoas ainda estão desaparecidas na ilha e 13 ficaram feridas na tempestade depois que ela atingiu o país na quinta-feira como um supertufão com ventos de 195 quilômetros por hora.



"As comunicações ainda estão fracas. Apenas 21 prefeitos entre 48 entraram em contato conosco", disse Yap, levantando temores de que o número de mortos possa aumentar na região atingida pela inundação.



