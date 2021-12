Praias de Lima montam esquema de isolamento para evitar aglomerações

Nas praias populares de Lima, capital do país com a maior mortalidade por covid do mundo em relação à sua população, as autoridades decidiram isolar espaços na areia para evitar a aglomeração de banhistas em meio a um repique da pandemia.



Cada "box" de 4x4 metros, cercado por cordas, está separad por três metros um dp outrp, podendo ser ocupadp por até seis pessoas da mesma família.



"Há pessoas que não foram vacinadas e isso serve para mantê-las distantes", disse à AFP Paola Robles, uma estudante de 20 anos, na praia de Los Yuyos com sua filha e irmã.



"Verão seguro", dizem algumas placas nas praias de Los Yuyos e Agua Dulce, onde os banhistas devem usar máscara o tempo todo, exceto ao entrar no mar.



Há um ano, o governo peruano fechou as praias por duas semanas durante as festas de final de ano para evitar multidões e a propagação da covid-19.



O Peru enfrenta um repique da pandemia: no mês passado, as infecções dobraram para mais de 1.500 por dia e as mortes para mais de 50 por dia.



Com o repique, o governo peruano proibiu reuniões e festas familiares de Natal e Reveillon e reforçou a campanha de vacinação, que já alcançou 72% da população.



O Peru acumula mais de dois milhões de casos de covid-19, causando mais de 201.000 mortes no país.



O país andino de 33 milhões de habitantes tem a maior taxa de mortalidade pela pandemia do mundo, 6.122 por milhão de habitantes, de acordo com um balanço da AFP, baseado em números oficiais.