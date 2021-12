Italiano é preso com um milhão de arquivos de pedofilia

Menino de um ano desacompanhado cruza o Mediterrâneo com outros migrantes

Talibãs voltam a entregar passaporte no Afeganistão

Governo etíope diz ter recuperado cidades dos rebeldes do Tigré

'Medida Provisória', um filme distópico e polêmico sobre o racismo no Brasil

Possível suspeito de incêndio mortal no Japão se encontra em estado crítico

Pentágono precisará de aval do Congresso para enviar veículos à Guatemala

Estado de emergência é declarado no centro de São Francisco devido a mortes por drogas

6 perguntas sobre a vacinação em crianças, autorizada pela Anvisa no Brasil

