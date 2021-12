Menino de um ano desacompanhado cruza o Mediterrâneo com outros migrantes

Um menino de um ano desacompanhado, que teria sido enviado por seus pais para cruzar o Mar Mediterrâneo, chegou em segurança à ilha italiana de Lampedusa, informou a imprensa italiana neste sábado (18).



O bebê, de apenas um ano, foi uma das mais de 500 pessoas que chegaram à pequena ilha em sete pousos diferentes nos últimos dois dias, segundo o jornal Repubblica.



Ele foi visto por equipes de resgate em meio a cerca de 70 homens em um barco que chegou na sexta-feira, segundo o jornal.



"Ele cruzou o Mediterrâneo antes mesmo de aprender a andar. Enfrentou as ondas sozinho (...) muito jovem para nos contar seu nome e sua história", disse.



Os outros migrantes não sabiam a identidade do menino, mas seus pais aparentemente imploraram para que o mantivessem seguro durante a viagem, possivelmente porque foram impedidos de embarcar, segundo o jornal.



Um menino de 14 anos cuja mãe morreu durante um resgate também chegou à ilha



"Ela estava viajando em um barco com 25 outras pessoas, incluindo seu filho, que a viu se afogar", disse Médicos Sem Fronteiras no Twitter.



"Outra perda evitável às portas da Europa, outra vida reivindicada por uma política de imigração irresponsável", acrescentou.



Cerca de 1.340 pessoas morreram tentando cruzar o Mediterrâneo Central em 2021, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).