Tribunal holandês aumenta penas de réus em caso de roubo de diamantes

O tribunal de apelações da Holanda endureceu as penas aplicadas em primeira instância contra os acusados de um roubo espetacular de diamantes em 2005, no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, estimado em cerca de 75 milhões de euros na época.



Três homens, incluindo um ex-funcionário da companhia aérea KLM, foram condenados em apelação a nove anos e meio de prisão, após terem sido sentenciados em 2019 a sete, seis e cinco anos de prisão cada.



Disfarçados de funcionários da KLM, indivíduos armados roubaram diamantes e outras pedras preciosas durante o assalto de um carro blindado, em um dos maiores roubos de joias do mundo.



Os homens roubaram os diamantes em uma zona fechada e muito segura do aeroporto, quando estes deveriam ser transportados em um avião para Antuérpia, no norte da Bélgica.



Os envolvidos foram presos na Holanda e na Espanha em janeiro de 2017, após vários anos de investigação.



Um quarto homem, de 57 anos, foi condenado a três anos e sete meses de prisão. Em 2019, ele havia sido sentenciado a 42 meses de prisão.



"Este é um roubo e uma tentativa de roubo muito grave e excepcional", ressaltou o tribunal em um comunicado.



A maioria dos diamantes roubados foi encontrada logo após o roubo, mas uma parte do saque não foi recuperada.



