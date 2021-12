Homem usa calcinha como máscara e é expulso de avião

Passageiro tenta entrar em aeronave usando calcinha no lugar da máscara (foto: Twitter/Reprodução) O uso da máscara, assim como o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19, seguem como obrigatórios em boa parte do mundo. Mesmo com o avanço positivo da vacinação contra a doença, o cenário ainda é de pandemia.









De acordo com o passageiro, a ação tratava-se de um protesto contra a exigência do uso de máscaras nos aeroportos e durante os voos. Adam, de 38 anos, foi imediatamente expulso da aeronave.





Em entrevista à WBBH, emissora afiliada à NBC, o passageiro chegou a comparar sua atitude com a luta por direitos civis no país no século passado. “A melhor forma de ilustrar o absurdo é com o absurdo”, defendeu.





Ele afirmou, ainda, que ao ser expulso, recebeu o apoio de outros passageiros que voluntariamente deixaram o avião. A companhia aérea, porém, diz que somente um passageiro o acompanhou no protesto e saiu da aeronave.





Em nota, a United AirLines declarou que "o cliente claramente não estava cumprindo a lei federal sobre máscaras e apreciamos que a nossa equipe tenha resolvido o problema em terra antes da decolagem, evitando qualquer interrupção potencial no ar"