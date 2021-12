Irlanda impõe fechamento de pubs e restaurantes às oito da noite

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheal Martin, anunciou nesta sexta-feira (17) que os pubs e restaurantes do país devem fechar às 20h, medida que irá vigorar até o final de janeiro para combater a disseminação da variante ômicron do coronavírus.



"Todos os restaurantes e bares (...) devem fechar às 20h" a partir de domingo até 30 de janeiro, declarou o chefe do governo irlandês durante um discurso.



Destacando o risco que a variante representa para o sistema hospitalar e também "para a sociedade e a economia", o primeiro-ministro observou que a cepa está se espalhando "agressivamente" em todas as faixas etárias.



"É clara a necessidade de frear a propagação da ômicron e de que mais pessoas recebam sua dose de reforço", continuou ele.



O dirigente anunciou ainda que eventos em ambientes fechados não deverão passar das 20h e que eventos públicos só serão permitidos com capacidade reduzida.



Casamentos não poderão ser realizados após este horário e serão limitados a 100 pessoas.



Todos os passageiros que chegarem ao país deverão passar por um teste PCR ou de antígeno e são aconselhados a fazer o teste de antígeno diariamente durante cinco dias após sua chegada.



De acordo com os dados mais recentes, a Irlanda registrou mais de 644 mil casos de covid-19 e 5.835 mortes desde o início da pandemia.