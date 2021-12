Cento e noventa e nove mortos em confrontos tribais no Sudão

Pelo menos 199 pessoas morreram em conflitos tribais em Darfur, informaram os médicos, que também pediram a Cartum que encerre o "derramamento de sangue" nesta região de difícil acesso para os humanitários.



Desde o início de outubro, confrontos com armas automáticas devastaram Darfur (oeste), afetada por uma guerra sangrenta na época do ditador Omar al Bashir que deixou pelo menos 300.000 mortes e 2,5 milhões de deslocados, segundo a ONU.



Os primeiros episódios de violência começaram em outubro e evoluíram para confrontos mortais. Em 17 de novembro, pastores que denunciaram furtos de camelos na região montanhosa de Jebel Moun entraram em conflito.



No início de dezembro, uma disputa se transformou em uma batalha de armas automáticas na região de Krink.



De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 83.000 pessoas em Darfur foram deslocadas desde outubro.



Há cerca de dez dias, a seção local do sindicato dos médicos afirmou que "muitos feridos morreram porque não foram hospitalizados a tempo e os postos das zonas rurais não têm equipamento suficiente".