Mais de 200 imigrantes resgatados pela ONG Sea Eye, que acusa Malta

Cerca de 223 migrantes foram resgatados no Mediterrâneo pelo navio humanitário "Sea Eye 4", que acusa Malta de não cumprir sua obrigação de "ajudar as pessoas em perigo no mar", anunciou a ONG alemã Sea Eye nesta sexta-feira(17).



"No total, a tripulação do Sea Eye 4 resgatou 223 pessoas em quatro operações" realizadas desde quinta-feira "na região de busca e resgate em Malta", disse a ONG em um comunicado.



"Entre elas, 29 mulheres, das quais quatro estão grávidas, e oito crianças", explica, especificando que "a tripulação está em busca de outro navio em perigo".



"Embora desde quinta-feira outras embarcações tenham sido avistadas no mar, com muitas pessoas em sério risco de morte a bordo, Malta mais uma vez não cumpriu a sua obrigação de coordenar e ajudar as pessoas em perigo no mar", denuncia Sea Eye.



De acordo com Sea Eye, "as organizações civis de resgate no mar são atualmente as únicas forças de intervenção europeias que procuram ativamente pessoas e querem colocá-las em segurança".



"À medida que as condições meteorológicas se agravam rapidamente, as chances de sobrevivência para aqueles que ainda estão no mar diminuem muito", alertou a Sea Eye.



"A capacidade de resgate civil no mar é importante, mas também limitada", destacou.



As partidas de migrantes da Líbia e da Tunísia para a Europa via Mediterrâneo aumentaram consideravelmente em comparação com os anos anteriores.