Ex-engenheiro cria bomba de mau cheiro para espantar ladrões de encomendas

O pacote roubado, ao ser aberto, espalha glitter, emite gritos e uma longa buzina, além de borrifar um mau cheiro, que lembra o odor de um pum (foto: Youtube/Reprodução) Uma "armadilha", em forma de pacote, criada pelo ex-engenheiro da Nasa Mark Rober tem assustado os famosos "ladrões de pacotes de varandas", que costumam aparecer nos Estados Unidos durante as festividades de fim de ano. Há quatro anos, após ter uma encomenda roubada, ele deixa uma bomba disfarçada de pacote, na casa dele e de amigos, que espalha glitter e borrifa um mau cheiro no ladrão. O homem ainda aproveita para gravar os flagras e publicar no canal dele do Youtube, além de encaminhar os vídeos para a polícia.





Entre os mais de 20 milhões de inscritos no canal, as bombas já são uma tradição. O público se diverte não só com a reação dos ladrões ao serem pegos pela pegadinha, mas também espera ansioso por cada atualização da armadilha - o ex-engenheiro sempre cria novas formas de envergonhar os assaltantes constantemente.





Há dois dias, ele publicou um vídeo em que apresenta a Bomba Glitter 4.0. Além das funcionalidades de espalhar glitter, emitir gritos e borrifar mau cheiro, a "isca" de 2021 também ecoa uma longa buzina na hora em que o pacote é aberto. Um microfone para gravar as possíveis falas do ladrão também entrou no combo de novidades.





A mais nova atualização da armadilha, que já fez a alegria de mais de 13 milhões de pessoas que assistiram ao vídeo de lançamento, foi colocada em caixas de um aparelho da Apple chamado Homepod. Dentro delas, além da bomba, foram instaladas câmeras para observar a movimentação do ladrão até que elas sejam abertas.





"Desde que roubaram minha encomenda há quatro anos e a polícia não fez nada sobre eu disse 'não!'. Eu vou fazer algo e vou continuar fazendo todo Natal. Além de dar uma lição nos ladrões, ainda me desafia a fazer algo ainda melhor", afirma Rober no vídeo em que apresenta a nova bomba.





A tecnologia inventada por ele ainda é integrada a um sistema inteligente de GPS e de aviso por mensagens. "Assim que o ladrão começar a se movimentar, uma mensagem será enviada para o meu celular falando que a caixa foi roubada e a localização do GPS em tempo real será compartilhada comigo", explica o ex-engenheiro.





A partir daí, o youtuber acompanha pelas câmeras e compila os momentos. O resultado é uma explosão não só da bomba, mas de sustos, raiva, arrependimento e muito constrangimento. Confira o vídeo: