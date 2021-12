Biden adverte que ômicron 'vai se espalhar muito mais rapidamente'

O presidente americano, Joe Biden, alertou nesta quinta-feira (16) que a variante ômicron do coronavírus "vai se espalhar muito mais rapidamente" nos Estados Unidos e urgiu a população a se vacinar ou receber a dose de reforço.



"A única proteção real é receber a injeção", disse, prevendo "um inverno de doença grave e morte" para os não vacinados.



Biden reuniu jornalistas ao final de uma reunião sobre a pandemia para enviar uma mensagem direta aos americanos.



Ele enfatizou a importância de que as pessoas vacinadas recebam uma dose de reforço e que as que ainda não se vacinaram tomem a primeira dose.



Pouco antes, a porta-voz adjunta da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, tinha sugerido que o governo americano não tinha a intenção de adotar medidas restritivas específicas por enquanto e que se concentraria na vacinação.



"As ferramentas que temos, sabemos que estão funcionando", disse, acrescentando: "simplesmente vamos continuar avançando (...) para vacinar e aplicar reforços nos americanos".



Os ministros da saúde dos países do G7 pediram nesta quinta-feira cooperação internacional frente à variante ômicron, à qual chamaram de a "maior ameaça atual para a saúde pública mundial".



O surto vinculado à nova variante se espalhou pelo mundo e mais países europeus estão implementando restrições a viagens.



Os Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, registra atualmente uma média de 1.150 mortes diárias por covid-19, segundo números dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC).