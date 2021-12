Anvisa aprova vacina anticovid para crianças de 5 a 11 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) aprovou nesta quinta-feira (16) o uso da vacina contra a covid-19 dos laboratórios Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos, em linha com uma lista crescente de países que endossam a imunização para essa faixa etária.



No entanto, não está claro quando o Brasil, gravemente atingido pelo vírus, começará a vaciná-las, se é que vai começar a fazê-lo.



A questão agora está nas mãos do Ministério da Saúde, que deve primeiro decidir se acrescenta as vacinas anticovid infantis ao programa nacional de imunização e adquire doses específicas para crianças.



"A vacinação coletiva diminui a transmissão da Sars-Cov-2 nessa faixa etária, e consequentemente reduz a transmissão de crianças e adolescentes para adultos e idosos", disse Meiruze Freitas, diretora da Anvisa, ao anunciar a decisão.



O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus em números absolutos (mais de 617.000), atrás dos Estados Unidos.



As infecções e as mortes despencaram com o avanço da vacinação. Atualmente, 66% dos 213 milhões de habitantes estão totalmente imunizados.



A campanha de imunização em massa progrediu apesar das críticas do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que se recusa a ser vacinado e chegou a afirmar que os imunizantes poderiam transformar as pessoas em "jacarés".



Com o mundo observando com preocupação o aumento de casos da nova variante do coronavírus, a contagiosa ômicron, Alemanha, Espanha, Grécia, Croácia e Hungria autorizaram recentemente a imunização de crianças mais novas. Canadá, Estados Unidos, Israel e Chile também liberaram as doses para menores.