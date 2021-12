Atriz francesa Isabelle Huppert receberá prêmio honorário no Festival de Berlim

A atriz francesa Isabelle Huppert receberá um Urso honorário em reconhecimento à sua carreira no próximo festival de cinema de Berlim, entre 10 e 20 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (16) a organização da mostra.



O prêmio, um reconhecimento a uma "carreira excepcional", será entregue em 15 de fevereiro em um dia dedicado à difusão dos cerca de 150 filmes, longas para a televisão e séries nos quais ela atua, incluindo "A Professora de Piano", de Michael Hanecke, e "Salve-se quem puder", de Jean-Luc Godard.



Huppert, de 68 anos, é "uma artista inimitável que não hesita em correr riscos ou em ir contra a corrente dominante", destacaram os diretores do festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, em um comunicado.



O reconhecimento a esta musa do cineasta Claude Chabrol, é "uma demonstração de fé no cinema como uma forma de arte independente e incondicional".



"Consideramos habitualmente os atores e as atrizes como simples ferramentas nas mãos dos cineastas", acrescentaram.



"Com atores e atrizes como Isabelle Huppert, esta relação se transforma em uma troca", em que os artistas "são a força motriz, não apenas das emoções, mas também da criação de conceitos cinematográficos", acrescentaram.