Foto de gato com 'buraco no peito' viraliza

(foto: reprodução) Um gato com buraco no meio do peito? Foi esse o questionamento de milhares de usuários da internet ao se depararem com a foto do gatinho Marvin com a irmã do tutor do animal, o italiano Francesco De Filippo. Na foto, que viralizou, parece que a mão da mulher atravessa o peito do bichano.









Mas, segundo Francesco De Filippo, está tudo bem com o gatinho. A mulher só o está segurando em um ângulo estranho, o que faz parecer que tem um buraco no peito dele. Francesco garantiu, nas redes sociais, que não houve edições na foto, a ilusão só foi possível devido à pelagem do animal.





"Muitas pessoas me escreveram dizendo que a foto foi photoshopada, que eu usei uma mão falsa, usei dois gatos, mas posso garantir que a foto é apenas real. A mão da minha irmã passa por baixo da axila direita do meu gato, e o pelo de sua barriga toca a do braço, deixando a mão da minha irmã sozinha em seu peito", explicou ao Newsweek.